Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае мужчина зарезал бывшую жену из ревности

Житель Сивинского округа будет осужден за убийство бывшей супруги. Он жестоко убил женщину в подъезде жилого дома, нанеся ей несколько ударов ножом.

19 февраля 2024 года в подъезде жилого дома между бывшими супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина нанес женщине удары ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, на период предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

СК