В Пермском крае мужчина зарезал бывшую жену из ревности

19 февраля 2024 года в подъезде жилого дома между бывшими супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина нанес женщине удары ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.
Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, на период предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.