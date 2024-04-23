Не пускал врачей к избитой жене: в Хабаровске осудили хулигана, разбившего стекло в карете скорой помощи

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, избивший свою жену, и мешавший врачам скорой помощи оказывать ей помощь. Его осудили по статье за хулиганство, хабаровчанин едва не разгромил машину медиков, и успел разбить им стекло. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Это случилось 16 января во дворе на улице Совхозной в Хабаровске. Мужчина в тот день изрядно выпил, и поднял руку на собственную супругу. Он до такой степени избил жену, что ей потребовалась помощь врачей. Кто вызвал скорую — не уточняется, однако мужчине появление медиков во дворе не понравилось, и он проявил агрессию.
Происшествие случилось около половины девятого вечера. На тревожную кнопку пришлось нажать медикам, когда мужчина стал дебоширить. На помощь тут же выехали росгвардейцы.
На месте они попытались успокоить мужчину, но тот разошелся еще сильнее, и тогда его пришлось заковать в наручники и забрать.
— Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что причиной срабатывания тревожной кнопки стало неадекватное поведение 42-летнего горожанина, который препятствовал оказанию медицинской помощи своей сожительнице, — рассказывали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
В пьяном состоянии он бросался в адрес врачей оскорблениями и угрозами. А затем и вовсе разбил им стекло в машине. Мужчину в наручниках увезли в отделение. Сейчас расследование этого инцидента завершено, и дело ушло в суд. Приговор уже вынесен.
— Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.