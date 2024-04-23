Не пускал врачей к избитой жене: в Хабаровске осудили хулигана, разбившего стекло в карете скорой помощи

Это случилось 16 января во дворе на улице Совхозной в Хабаровске. Мужчина в тот день изрядно выпил, и поднял руку на собственную супругу. Он до такой степени избил жену, что ей потребовалась помощь врачей. Кто вызвал скорую — не уточняется, однако мужчине появление медиков во дворе не понравилось, и он проявил агрессию.