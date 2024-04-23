Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — сказал министр.