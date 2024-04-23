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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — сказал министр.

По его словам, для недопущения краха украинской армии Вашингтон намерен выделить Киеву почти 61 миллиард долларов. При этом большая часть денег пойдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса.

Российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, продолжают выдавливать противника, продолжил Шойгу.

Он напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля на Бердычах и Георгиевке.

«Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — констатировал генерал армии.

В конце февраля Шойгу отмечал, что украинские вооруженные силы потеряли за два года более 444 тысяч военнослужащих.

Шойгу Сергей