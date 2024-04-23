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В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Некоторые батальоны ВСУ начали отказываться выполнять приказы генерала Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: AP 2023

«Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели», — отметил он.

По мнению эксперта, эти батальоны представляют наибольшую угрозу для Зеленского. Когда они решат взять дело в свои руки из-за разочарования в главе киевского режима или из-за неудач на фронте, то его жизнь может оказаться в опасности.

При этом Джонсон обратил внимание на продолжающие продвижение российских войск, несмотря на распутицу. Он полагает, что с улучшением погодных условия они только усилят наступление по всей линии фронта.

Ранее в конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.