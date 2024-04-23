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Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила до 70 украинских военных

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”», — говорится в сообщении.