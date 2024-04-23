Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК MIM-23 HAWK

В январе 2023 года Axios сообщал со ссылкой на источники, что системы HAWK, которые находятся в Израиле, «устарели» и не могут функционировать из-за долгого хранения без технического обслуживания. В феврале того же года США выделили Украине пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд, в который вошли в том числе ЗРК HAWK.