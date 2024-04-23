Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области

«Удары неоднократно нанесены по посёлку Тёткино, а также по посёлку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского и селу Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — написал он в телеграм-канале.