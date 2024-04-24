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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом 23 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена примерно в 23:00 по мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что российские средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили беспилотник в регионе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, ситуацию в регионе держу на контроле, добавил губернатор. Он предупредил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.