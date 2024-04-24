Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что российские средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили беспилотник в регионе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, ситуацию в регионе держу на контроле, добавил губернатор. Он предупредил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.