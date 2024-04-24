Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена примерно в 23:00 по мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что российские средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили беспилотник в регионе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, ситуацию в регионе держу на контроле, добавил губернатор. Он предупредил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.