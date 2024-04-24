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Сбитый БПЛА в Белгородской области повредил частный дом

В результате падения сбитого российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Чернянском районе Белгородской области был поврежден частный дом, сообщает 23 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Также Гладков сообщил о возгорании сухой травы на площади 800 кв. м, которое было оперативно ликвидировано огнеборцами.

По словам губернатора, на месте падения беспилотника работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Вечером 23 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области.

Незадолго до этого в Белгороде и Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

В этот же день система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.