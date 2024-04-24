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В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа… По предварительным данным, никто не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что остатки беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из воронежских сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 квадратный метр, в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка, будет оказана необходимая помощь по восстановлению объектов.

Ранее в 23.42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области.

Также губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.