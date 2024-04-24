В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа… По предварительным данным, никто не пострадал», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что остатки беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из воронежских сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 квадратный метр, в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка, будет оказана необходимая помощь по восстановлению объектов.
Ранее в 23.42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области.
Также губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.