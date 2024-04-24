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Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации четвертого БПЛА над регионом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили четвертый за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа. Об этом 24 апреля сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте уже работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. В области сохраняется угроза атаки БПЛА, добавил Гусев.

За ночь с 23 на 24 апреля ПВО ВС РФ сбили в небе над Воронежской областью еще два беспилотника. Один из них приземлился на территории частного участка, о пострадавших и повреждениях не сообщалось. Первая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена примерно в 23:00 по мск, добавили в Минобороны РФ.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронеже и области вечером 23 апреля.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.