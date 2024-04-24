Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации четвертого БПЛА над регионом

За ночь с 23 на 24 апреля ПВО ВС РФ сбили в небе над Воронежской областью еще два беспилотника. Один из них приземлился на территории частного участка, о пострадавших и повреждениях не сообщалось. Первая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена примерно в 23:00 по мск, добавили в Минобороны РФ.