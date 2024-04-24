Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации четвертого БПЛА над регионом

«В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте уже работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. В области сохраняется угроза атаки БПЛА, добавил Гусев.
За ночь с 23 на 24 апреля ПВО ВС РФ сбили в небе над Воронежской областью еще два беспилотника. Один из них приземлился на территории частного участка, о пострадавших и повреждениях не сообщалось. Первая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена примерно в 23:00 по мск, добавили в Минобороны РФ.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронеже и области вечером 23 апреля.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.