МО РФ: экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки “Юг” в зоне проведения специальной военной операции. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены», — рассказали в военном ведомстве.