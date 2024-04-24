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МО РФ: экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет успешно поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины в интересах группировки войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки “Юг” в зоне проведения специальной военной операции. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены», — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.