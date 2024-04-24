В Одессе раздались взрывы

Власти Украины в последние месяцы сообщают о нехватке ракет для систем ПВО, такая ситуация сложилась из-за полугодовой задержки одобрения нового пакета помощи от США. На прошлой неделе законопроекту удалось преодолеть палату представителей, 23 апреля ее согласовал сенат, теперь пакету помощи осталось получить подпись президента Джо Байдена. Москва критикует западные поставки ВСУ.