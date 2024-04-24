Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актеру в УДО

«Ходатайство рассматривается в суде, только в суде по месту пребывания заключенного. После подачи ходатайства в суд, которое подаю я в интересах своего подзащитного, но он тоже может сам подать, но через колонию, создается комиссия, рассматривается прошение. Она поддержит или не поддержит», — объяснил он «Известиям».