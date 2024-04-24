Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актеру в УДО

«Ходатайство рассматривается в суде, только в суде по месту пребывания заключенного. После подачи ходатайства в суд, которое подаю я в интересах своего подзащитного, но он тоже может сам подать, но через колонию, создается комиссия, рассматривается прошение. Она поддержит или не поддержит», — объяснил он «Известиям».
По словам юриста, ходатайство в любом случае направляется в суд и только он может принять решение об УДО. Поводом для проведения комиссии является ходатайство, но никаких документов пока что не подавали, добавил Падалко.
Ранее появилась информация о том, что актеру Ефремову якобы отказали в УДО из-за того, что он нарушил режим в тюрьме в Белгородской области, где отбывает наказание.
До этого, 4 марта, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии № 4 в Белгородской области одобрила УДО актера Ефремова. При этом в УФСИН России по Белгородской области опровергли эту информацию.
15 февраля защитник семьи погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, что друзья актера вышли на него с просьбой провести переговоры с семьей Захарова на предмет их отношения к возможному УДО актера. По словам юриста, друзья заботятся о Ефремове больше, чем его адвокаты.
Годом ранее, 13 февраля 2023-го, осужденный за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения Ефремов просил суд прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Как отметила адвокат Марианна Полит, актер за хорошее поведение в колонии мог рассчитывать на замену лишения свободы на принудительные работы, однако отказался. 17 февраля Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил дело о замене наказания Ефремову.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.