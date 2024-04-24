ВС РФ поразили цех производства беспилотников ВСУ

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что центральная группировка российских войск за прошедшие сутки поразила 360 объектов. Украинская армия потеряла до 360 солдат, две боевые бронемашины, пять автомобилей, орудие М101 и гаубицы.