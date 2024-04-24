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ВС РФ поразили цех производства беспилотников ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили цех по производству украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило в среду, 24 апреля, Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Также уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, хранилище топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ), живая сила и военная техника противника в 117 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что центральная группировка российских войск за прошедшие сутки поразила 360 объектов. Украинская армия потеряла до 360 солдат, две боевые бронемашины, пять автомобилей, орудие М101 и гаубицы.

До этого, 22 апреля, экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорпункт ВСУ и БМП Bradley. В Минобороны добавили, что танковые экипажи группировки поддерживают действия штурмовых групп, сковывая противника, а также не позволяют вести ответный огонь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.