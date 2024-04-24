Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.