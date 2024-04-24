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Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть авиабомб Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и “Ольха”, а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.