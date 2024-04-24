Стало известно о третьем подозреваемом по делу замглавы Минобороны

Иванова задержали 23 апреля, его и Бородина отправили в СИЗО до 23 июня. По версии следствия, они получали взятки при оказании услуг «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». По данным источника «Известий», в рамках этого уголовного дела задержали несколько человек, их подозревают в передаче денежных средств по «сложной цепочке посредников». Военная контрразведка ФСБ сопровождает это расследование, писал ТАСС.