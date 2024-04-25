В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова

«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал правозащитник.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца. Свою вину Тимур Иванов не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
«Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», — сказал первый зампред ОНК Москвы Николай.
Он добавил, что замминистра оценил чистоту в камере. Также со слов арестованного, на ужин был комплекс с рыбой.