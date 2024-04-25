США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

«Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», — следует из заявления американских военных.