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США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не пострадали при атаке правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» в Аденском заливе, а запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита, заявило в среду Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).

Источник: AFP/US Navy

Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее днем заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.

«Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», — следует из заявления американских военных.

Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.