США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе

Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее днем заявил, что движение после недельного перерыва атаковало два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе. Представитель движения подчеркнул, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.
«Двадцать четвертого апреля в 11.51 по времени Саны (совпадает с мск — ред.) корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена в Аденский залив… Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», — следует из заявления американских военных.
Как уточнили в CENTCOM, военнослужащие США позднее отразили еще две атаки хуситов, которые были совершены при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.