В Новосибирске на журналистов ОТС напали из-за конфликта с термосом

К сотрудникам СМИ обратился местный житель Дмитрий. Он решил купить термос. Нашел нужную модель на сайте объявлений и забрал его в «пункте выдачи» на улице Сибиряков-Гвардейцев. Там еге встретила сотрудница по имени Жанна, она представилась хозяйкой. В итоге мужчина перевел деньги её лично и забрал термос. Коробку и чек ему не дали.