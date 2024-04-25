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В Новосибирске на журналистов ОТС напали из-за конфликта с термосом

Они снимали репортаж.

Источник: Скриншот

На журналистов телеканала ОТС напали во время съемке материала о недобросовестном продавце. Следователи начали проверку по данному инциденту.

К сотрудникам СМИ обратился местный житель Дмитрий. Он решил купить термос. Нашел нужную модель на сайте объявлений и забрал его в «пункте выдачи» на улице Сибиряков-Гвардейцев. Там еге встретила сотрудница по имени Жанна, она представилась хозяйкой. В итоге мужчина перевел деньги её лично и забрал термос. Коробку и чек ему не дали.

Дома выяснилось, что у термоса есть дефект, не позволяющий его использовать. Дмитрий позвонил продавцу, тот грубо отправил его в пункт выдачи. Однако там его выставили за дверь.

Через месяц он вернулся с корреспондентом и оператором ОТС. Там на них напали «хозяйка» пункта и её помощник. Женщина размахивала руками, хватала посетителей, едва не повредила телевизионное оборудование.

Напомним, в Новосибирске водителя внедорожника задержали за нападение на журналиста.