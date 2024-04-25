Остров в Японии остался без света по неизвестной причине

«Мы приносим искренние извинения за неудобства нашим потребителям в регионах, где произошло отключение электроэнергии. Мы сформировали штаб по вопросу ликвидации инцидента и работаем над тем, чтобы установить причину отключения и восстановить подачу в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе энергетической компании Okinawa Electric Power Company.