Остров в Японии остался без света по неизвестной причине

По данным телеканала NHK, отключение электричества произошло около трех утра по местному времени (21.00 мск среды). По состоянию на 8 утра (02.00 мск), обесточены 24 490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет «почти все находящиеся на острове дома».
«Мы приносим искренние извинения за неудобства нашим потребителям в регионах, где произошло отключение электроэнергии. Мы сформировали штаб по вопросу ликвидации инцидента и работаем над тем, чтобы установить причину отключения и восстановить подачу в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе энергетической компании Okinawa Electric Power Company.
В свою очередь NHK уточняет, что специалисты электрокомпании не смогли выявить сбоев в работе оборудования или же системных сбоев.
В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили прием пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины закрыты, а движение транспорта на улицах регулируется вручную полицейскими.