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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Reuters

По данным ресурса, тревога была объявлена в этих областях с 6.12 по 6.25 (совпадает с мск).

Согласно карте, тревога звучит также в контролируемых Киевом частях Запорожской области и ДНР РФ.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.