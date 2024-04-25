Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

«Черкасская область, слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении Telegram-канала.
На тот момент в Черкасской и четырех других областях Украины была объявлена воздушная тревога, обратила внимание «Газета.Ru».
Позже глава областной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале сообщил, что в Черкасском районе был поврежден объект критической инфраструктуры.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Николаеве. По его данным, еще один произошел в городе ранее в тот же день.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.