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«Просчитались»: в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его заявления о том, что «Владимир Путин просчитался», поскольку Запад не оставил Украину без нового пакета финансовой помощи.

Источник: AP 2023

«Это мы снова просчитались», — отметил Bernd Liske.

«Преступник», — возмутился Sandro.

«Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну», — подчеркнул Bernhard Zimniok.

«Вам должно быть стыдно», — обратился к Шольцу MegaFox.

«В конце будет видно, кто просчитался — Запад!» — подытожил Esquinzo.

В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.