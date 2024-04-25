«Просчитались»: в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

«Это мы снова просчитались», — отметил Bernd Liske.
«Преступник», — возмутился Sandro.
«Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну», — подчеркнул Bernhard Zimniok.
«Вам должно быть стыдно», — обратился к Шольцу MegaFox.
«В конце будет видно, кто просчитался — Запад!» — подытожил Esquinzo.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.