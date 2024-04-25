«Просчитались»: в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

«Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну», — подчеркнул Bernhard Zimniok.