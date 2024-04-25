Суд Кипра согласился на экстрадицию россиянина в США

При этом в марте этого года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что в 2023 году иностранные государства отклонили 114 российских запросов выдать лиц для уголовного преследования. Уточнялось, что после начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие европейские страны отказались поддерживать связь с Россией по этому вопросу.