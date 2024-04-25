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Суд Кипра согласился на экстрадицию россиянина в США

Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, которого арестовали на острове в 2023 году по запросу правоохранительных органов Соединенных Штатов. Об этом стало известно 25 апреля.

Источник: AP 2023

«Решение апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — заявил россиянин в беседе с ТАСС.

Петров также сообщил, что в данный момент он ожидает обжалования решения в Верховном суде Кипра, адвокаты занимаются изучением дела.

Петров был арестован на территории островного государства 26 августа 2023 года по запросу США в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Позже, в декабре, он выражал опасения из-за возможного давления властей Вашингтона на Кипр.

Ранее, в июле прошлого года, верховный суд Бразилии признал необоснованным запрос американских властей об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за шпионаж и мошенничество.

При этом в марте этого года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что в 2023 году иностранные государства отклонили 114 российских запросов выдать лиц для уголовного преследования. Уточнялось, что после начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие европейские страны отказались поддерживать связь с Россией по этому вопросу.

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