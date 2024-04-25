Суд Кипра согласился на экстрадицию россиянина в США

«Решение апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — заявил россиянин в беседе с ТАСС.
Петров также сообщил, что в данный момент он ожидает обжалования решения в Верховном суде Кипра, адвокаты занимаются изучением дела.
Петров был арестован на территории островного государства 26 августа 2023 года по запросу США в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Позже, в декабре, он выражал опасения из-за возможного давления властей Вашингтона на Кипр.
Ранее, в июле прошлого года, верховный суд Бразилии признал необоснованным запрос американских властей об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за шпионаж и мошенничество.
При этом в марте этого года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что в 2023 году иностранные государства отклонили 114 российских запросов выдать лиц для уголовного преследования. Уточнялось, что после начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие европейские страны отказались поддерживать связь с Россией по этому вопросу.