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В трех областях Узбекистана на взятке поймали пятерых чиновников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пять нарушителей закона, использующих служебное положение, задержаны. Против них возбуждены уголовные дела, передает корреспондент Podrobno.uz.

Служба госбезопасности проинформировала о некоторых результатах оперативной деятельности в раскрытии должностных преступлений.

Сообщается, что инспектор налогового управления Сырдарьинской области задержан при получении 4 тысяч долларов. За эти деньги он обещал погасить налоговую задолженность трех компаний путем признания их банкротами в упрощенном порядке.

Инспектор налоговой инспекции Янгикурганского района Наманганской области требовал у фермера 7 миллионов сумов за погашение задолженности по земельному налогу в размере 11,2 миллиона сумов. Еще 28 миллионов сумов за аналогичную услугу он просил у другого лица. Налоговика задержали при получении требуемых 35 миллионов сумов.

Двое государственных исполнителей в Учкурганском районе Наманганской области обманули руководителя компании, сообщив о заведенном на него уголовном деле. Чтобы «избежать» ответственности он должен был заплатить им 2 тысячи долларов. Они были задержаны при получении запрошенной взятки.

При получении 10 тысяч долларов задержан адвокат Джизакской коллегии адвокатов. За взятку он обещал помочь подсудимому избежать тюрьмы.

В настоящее время в отношении всех этих лиц возбуждены уголовные дела и применена мера пресечения в виде задержания.

Напомним, что в Ташкенте правоохранители задержали мошенника, обещавшего предоставить льготное жилье.