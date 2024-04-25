В трех областях Узбекистана на взятке поймали пятерых чиновников

Инспектор налоговой инспекции Янгикурганского района Наманганской области требовал у фермера 7 миллионов сумов за погашение задолженности по земельному налогу в размере 11,2 миллиона сумов. Еще 28 миллионов сумов за аналогичную услугу он просил у другого лица. Налоговика задержали при получении требуемых 35 миллионов сумов.