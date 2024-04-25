Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы

С территории Литвы планировалось атаковать Минск беспилотниками, этого не допустили, рассказал глава КГБ, не приведя подробностей и доказательств. Он объявил о нескольких «острых, чекистских мероприятиях». КГБ Белоруссии вместе с другими силовиками страны предотвратили удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Трансляция ведется на YouTube.