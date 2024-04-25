ВС России поразили формирования наемников «Иностранного легиона»

Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23 132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 288 единиц специальной военной автомобильной техники.