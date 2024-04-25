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ВС России поразили формирования наемников «Иностранного легиона»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки поразили формирования наёмников украинского «Иностранного легиона», сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого “Иностранного легиона” в 122 районах», — говорится в сообщении.

Российские системы ПВО за сутки сбили 200 украинских дронов.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23 132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 288 единиц специальной военной автомобильной техники.