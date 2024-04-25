Российские ПВО сбили 200 украинских беспилотников

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что группировка ВС РФ «Центр» нанесла поражение украинской армии в нескольких районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Удары по националистам были нанесены в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка.