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Российские ПВО сбили 200 украинских беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России поразили формирования наемников «иностранного легиона», а также 200 украинских беспилотников. Об этом сообщило 25 апреля Минобороны РФ. В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 200 украинских беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого иностранного легиона в 122 районах», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что группировка ВС РФ «Центр» нанесла поражение украинской армии в нескольких районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Удары по националистам были нанесены в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка.

Также военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы рассказали о ходе освобождения от боевиков населенного пункта Ласточкино на авдеевском направлении. Военное ведомство обратило внимание на то, что украинские солдаты при отступлении заминировали дома, детские сады и школы, дороги.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.