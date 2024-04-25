Группировка «Запад» нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155 мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, “Град” и HIMARS производства США», — добавили в МО РФ.