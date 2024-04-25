Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155 мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, “Град” и HIMARS производства США», — добавили в МО РФ.