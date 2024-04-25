У убивших пять человек военных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты

У Александра Осипова и Александра Кайгородцева изъяли гильзы калибра 5,45 мм, скобу от гранаты, кольцо от гранаты, пулю, фрагмент пули. Источник РБК рассказал, что Кайгородцев ранее был судим. В 2005 году его признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). В 2021 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).