Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

«Пензенцы продолжают работу в Токмаке, который сегодня днем обстреляли ВСУ. Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута», — написал Мельниченко.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек. Мельниченко отмечал, что есть не только раненые, но и погибшие.