Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

«Пензенцы продолжают работу в Токмаке, который сегодня днем обстреляли ВСУ. Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута», — написал Мельниченко.