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Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости. Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Пензенцы продолжают работу в Токмаке, который сегодня днем обстреляли ВСУ. Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута», — написал Мельниченко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек. Мельниченко отмечал, что есть не только раненые, но и погибшие.