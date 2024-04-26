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Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в конфликте ученика и педагога в школе Батайска Ростовской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В ряде соцсетей в четверг появились сообщения, что в школу в Батайске пришла толпа и стала угрожать расправой учителям. Судя по распространяемому видео, возле учебного заведения собрались несколько десятков человек, также на месте присутствовала полиция.

«25 апреля 2024 года в школе № 4 проведена встреча с представителями родительского сообщества и общественных организаций по вопросу поведения несовершеннолетнего учащегося и его конфликта с преподавателем учебного заведения… В настоящее время конфликт исчерпан… Ситуация, связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления… Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщила горадминистрация.

В администрации Батайска отметили, что на встрече в школе присутствовали представители местных властей, включая главу администрации Батайска Романа Волошина, были учтены все пожелания и замечания участников.

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с родственниками одной из учениц этой школы, которые подтвердили, что «обстановка в школе была непростая». «Школьник, он нерусской национальности, повздорил с учителем, ему показалось, что плохо о его национальности говорят. Этот ученик пришел и сказал все дома, и пришла сегодня компания представителей этой национальности в школу. А потом еще пришли местные, чтобы не допустить серьезного конфликта», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, занятия в школе были приостановлены, большую часть учеников отпустили домой.

образование