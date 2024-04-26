Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с родственниками одной из учениц этой школы, которые подтвердили, что «обстановка в школе была непростая». «Школьник, он нерусской национальности, повздорил с учителем, ему показалось, что плохо о его национальности говорят. Этот ученик пришел и сказал все дома, и пришла сегодня компания представителей этой национальности в школу. А потом еще пришли местные, чтобы не допустить серьезного конфликта», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, занятия в школе были приостановлены, большую часть учеников отпустили домой.