«Мимо проезжали»: 22 человека отравились, вдохнув пары неизвестной жидкости в Шымкенте

По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание — удушье, першение в горле и тошноту. Сотрудники ДЧС устранили утечку и отогнали автомобиль на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель авто заявил, что не знает, что находится в бочке.
По данным Департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.
«Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой».
Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими: высокая температура от 37 до 40 градусов; потеря аппетита и слабость; диарея и тяжесть в животе; тошнота и рвота. В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее. Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1−2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.