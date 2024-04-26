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«Мимо проезжали»: 22 человека отравились, вдохнув пары неизвестной жидкости в Шымкенте

Медицинская помощь понадобилась 22 жителям Шымкента, которые почувствовали себя плохо после того, как побывали на месте разлива неизвестной жидкости, передает телеканал 24KZ.

Источник: 24.kz

По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание — удушье, першение в горле и тошноту. Сотрудники ДЧС устранили утечку и отогнали автомобиль на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель авто заявил, что не знает, что находится в бочке.

По данным Департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.

«Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой».

сообщила главный врач Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими: высокая температура от 37 до 40 градусов; потеря аппетита и слабость; диарея и тяжесть в животе; тошнота и рвота. В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее. Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1−2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.