«Мимо проезжали»: 22 человека отравились, вдохнув пары неизвестной жидкости в Шымкенте

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими: высокая температура от 37 до 40 градусов; потеря аппетита и слабость; диарея и тяжесть в животе; тошнота и рвота. В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее. Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1−2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.