Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну

Апелляционный суд штата решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Это повлияло на решение Вайнштейна не давать показаний в свою защиту, что «подорвало процесс установления фактов».