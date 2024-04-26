Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала его арест

Как уточняет ТАСС, защита бывшего замглавы Минобороны просит отменить постановление об аресте и избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.
Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 23 апреля. На следующий день его заключили под стражу до 23 июня. Как сообщил «Известиям» адвокат Иванова Денис Балуев, ему вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. Счета, активы и недвижимость обвиняемого были арестованы.
В рамках дела также арестовали находившегося в дружеских отношениях с экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, суд заключил под стражу Александра Фомина, который, как предполагается, освободил Иванова и Бородина от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и поспособствовал получению взятки в особо крупном размере.