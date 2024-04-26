В Челябинске скорая помощь с пациентом попала в ДТП, пострадала фельдшер

В Челябинске столкнулись машина скорой помощи и кроссовер Nissan Juke. Авария произошла вечером 25 апреля на Свердловском проспекте.
Медицинский Fiat вез пациента в больницу. Скорая ехала с включенными сиреной и мигалкой.
— Столкновение произошла на регулируемом перекрестке, — уточнили в ГИБДД Челябинска.
За рулем скорой был 60-летний мужчина, а Nissan управляла 52-летняя женщина.
В аварии пострадала женщина-фельдшер. Пациент скорой уцелел, его пересадили в другую медицинскую машину и все же довезли до больницы.