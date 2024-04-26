Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске скорая помощь с пациентом попала в ДТП, пострадала фельдшер

В Челябинске скорая помощь столкнулась с иномаркой на перекрестке.

Источник: ГИБДД Челябинска

В Челябинске столкнулись машина скорой помощи и кроссовер Nissan Juke. Авария произошла вечером 25 апреля на Свердловском проспекте.

Медицинский Fiat вез пациента в больницу. Скорая ехала с включенными сиреной и мигалкой.

— Столкновение произошла на регулируемом перекрестке, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

За рулем скорой был 60-летний мужчина, а Nissan управляла 52-летняя женщина.

В аварии пострадала женщина-фельдшер. Пациент скорой уцелел, его пересадили в другую медицинскую машину и все же довезли до больницы.