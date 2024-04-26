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Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области Украины, предположительно, в направлении пансионата, где располагались вооруженные силы Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления — в пансионат “Полесье”, где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично», — сказал собеседник агентства.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.