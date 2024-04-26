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Бастрыкин держит на контроле дело о похищении ребенка в Краснодаре

Глава Следкома следит за розыском пятилетней девочки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о похищении ребенка в Краснодаре. Речь идет о пятилетней девочке, которую ее отец забрал у матери и увез в неизвестном направлении в августе 2023 года. Женщина обратилась в Следком. Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном управлении ведомства, сообщает ИА KrasnodarMediа.

Отец девочки с двумя сообщниками силой забрал ее у матери на парковке торгового центра. Ранее суд определил место жительства ребенка с матерью. Женщина обратилась в полицию, но до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, местонахождение девочки не установлено.

В отношении отца ребенка, который подозревается в похищении дочки, было заведено уголовное дело, которое было приостановлено в связи с его розыском. Дело о похищении было передано в суд для рассмотрения по существу.

— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, — сообщает Инфоцентр СК РФ.

СК