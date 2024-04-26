Бастрыкин держит на контроле дело о похищении ребенка в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о похищении ребенка в Краснодаре. Речь идет о пятилетней девочке, которую ее отец забрал у матери и увез в неизвестном направлении в августе 2023 года. Женщина обратилась в Следком. Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном управлении ведомства, сообщает ИА KrasnodarMediа.