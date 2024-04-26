Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков

Ахлям аль-Башир, гражданка Сирии 1999 года рождения, оставила бомбу на одной из главных туристических улиц Стамбула. Ее приговорили к семи пожизненным заключениям за «нарушение единства и целостности государства» и «умышленное убийство». Всего по делу проходили 36 человек.