ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.
«Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.