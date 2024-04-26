ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки «Юг»

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.