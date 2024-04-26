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ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки «Юг»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Юг» поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.

«Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в МО РФ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.