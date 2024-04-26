Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово ДНР.
«ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны.