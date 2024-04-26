В музей «Гараж» в Москве пришли силовики

Музей был основан в 2008 году, до 2011-го размещался в здании Бахметьевского гаража на улице Образцова. Позднее он переехал во временный павильон в Парке Горького. С 2015 года музей находится в здании бывшего ресторана «Времена года», также должен открыться новый павильон «Шестигранник». На территории ВДНХ в 2019-м открылись мастерские и арт-резиденции «Гаража».