Россия вернула тела 36 погибших военных

23 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего с начала военных действий в феврале 2022 года Украина потеряла почти 500 тыс. военнослужащих. В феврале украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что потери ВСУ за время боевых действий составили 31 тыс. солдат погибшими.