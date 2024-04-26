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Меркурис: Запад впал в панику после взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Источник: РИА "Новости"

«После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться», — заметил аналитик.

По словам Меркуриса, прорыв россиянами укреплений, находившихся к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификаций.

Российская армия, разгромив наступающие украинские войска летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.