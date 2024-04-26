Видеофакт: Двина снова вышла из берегов

«Дело в том, что из-за таяния снегов уровень воды в Западной Двине поднялся в начале весны, а потом начал постепенно спадать, и падал до 19 апреля, пока не начались дожди. С 20 числа уровень воды вновь начал расти», — отметили специалисты.