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Видеофакт: Двина снова вышла из берегов

Двина вновь затопила Витебскую набережную. Насколько сильно разошлась река, смотрите на видео.

Каждую весну жители Витебска наблюдают, как Западная Двина, разливаясь, затапливает городскую набережную. В прошлом году половодье было настолько сильным, что остановилось всего в метре от опасного уровня.

Тогда вода на набережной полностью затопила знаменитую скульптуру Золотая рыбка и остановилась всего в нескольких десятков сантиметров от зданий.

«В этом году волноваться не о чем — уровень нынешнего половодья ниже среднегодичных уровней разлива реки за последние несколько лет», — успокоили специалисты Витебскоблгидромета.

На вопрос, почему вода так сильно разлилась именно сейчас, собеседники ответили, что это результат дождливой погоды, которая стояла несколько последних дней.

«Дело в том, что из-за таяния снегов уровень воды в Западной Двине поднялся в начале весны, а потом начал постепенно спадать, и падал до 19 апреля, пока не начались дожди. С 20 числа уровень воды вновь начал расти», — отметили специалисты.

Сейчас в Витебске уровень воды составляет 585 сантиметров над нулем поста. По словам сотрудников Облгидромета, вода начнет «уходить», как только установится сухая погода.