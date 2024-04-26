Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника», — сказал собеседник агентства.

Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.

В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.

Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.