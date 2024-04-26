Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино

«Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника», — сказал собеседник агентства.
Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.
В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.
Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.