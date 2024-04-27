В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Издание «Фокус» также пишет о взрывах в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Из официальных властей о взрывах на момент написания материала сообщал только мэр Харькова Игорь Терехов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.