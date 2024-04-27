В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Издание «Фокус» также пишет о взрывах в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.