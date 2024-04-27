В Турции умер турист из России, сообщили СМИ

По данным агентства, 61-летнего Дмитрия Цыганова нашли неподвижно сидящим на стуле в беседке отеля. Подошедшие сотрудники гостиницы вызвали медиков, констатировавших смерть.
Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
СТАМБУЛ, 27 апр — РИА Новости. Турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье, сообщает Anadolu.
По данным агентства, 61-летнего Дмитрия Цыганова нашли неподвижно сидящим на стуле в беседке отеля. Подошедшие сотрудники гостиницы вызвали медиков, констатировавших смерть.
Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.