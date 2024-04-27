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В Турции умер турист из России, сообщили СМИ

СТАМБУЛ, 27 апр — РИА Новости. Турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье, сообщает Anadolu.

Источник: AP 2023

По данным агентства, 61-летнего Дмитрия Цыганова нашли неподвижно сидящим на стуле в беседке отеля. Подошедшие сотрудники гостиницы вызвали медиков, констатировавших смерть.

Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

туризм и отдых