В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ

Отмечается, что в пятницу торнадо прошел через окраины города Линкольн штата Небраска, «срывая крыши с домов» и переворачивая машины. Как заявил телеканалу представитель железнодорожной службы, несколько вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Уэверли в том же штате из-за торнадо. Телеканал утверждает, что действия торнадо вместе с сильными штормами могут продлиться до воскресенье, причем «самым опасным» днем будет суббота.