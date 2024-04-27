В трех американских штатах бушуют мощные торнадо, сообщили СМИ

Согласно данным телеканала, торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.
«Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, … по меньшей мере три человека пострадали», — заявляет телеканал.
Отмечается, что в пятницу торнадо прошел через окраины города Линкольн штата Небраска, «срывая крыши с домов» и переворачивая машины. Как заявил телеканалу представитель железнодорожной службы, несколько вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Уэверли в том же штате из-за торнадо. Телеканал утверждает, что действия торнадо вместе с сильными штормами могут продлиться до воскресенье, причем «самым опасным» днем будет суббота.
«Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза (торнадо — ред.) распространится от штата Мичиган до Техаса», — добавляет CNN.
Телеканал добавляет, что на фоне штормов и сильных торнадо в США также ожидаются разрушительные порывы ветра и град «размером с бейсбольный мяч».